Espanyol Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barça şampiyonluk maçına çıkıyor!

Espanyol, La Liga'nın 36. haftasında Barcelona'yı konuk ediyor. Karşılaşmada Barcelona, bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Heyecanla beklenen Espanyol Barcelona maçı yayınlanacağı kanal, muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

İspanya La Liga'da Barcelona, Espanyol deplasmanında şampiyonluğunu ilan etmeye çıkıyor. Espanyol ise küme düşme hattından uzaklaşmak için lider karşısında puan veya puanlar arayacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma için Espanyol Barcelona maçı saati, şifresiz yayınlayan kanal merak ediliyor.

ESPANYOL BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga'da 36. hafta mücadelesinde Espanyol Barcelona maçı, 15 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak. RCDE Stadyumunda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

KADROLARDA SON DURUMLAR

Espanyol, baldırındaki sorun nedeniyle Mart ayının sonundan bu yana sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Brian Olivan'dan yoksun.

Pol Lozano, Leganes'e karşı alınan farklı mağlubiyette dörtlü sakatlığı nedeniyle forma giyememişti ancak şimdi antrenmanlara geri döndü ve Barcelona karşısında forma giyebilir.

Sağ bek Omar El Hilali, biriken sarı kartlar nedeniyle bir maç men cezası aldıktan sonra geri çağrılmak üzere.

Bu sezon La Liga'da 32 maçta 11 gol atan ve üç asist yapan Javi Puado, Espanyol'un ana hücum tehditlerinden biri olmaya devam edecek.

Bu arada Barcelona, uzun süreli diz sakatlığının rehabilitasyonu üzerinde çalışan uzun süreli eksik Marc Bernal'den yoksun kalacak.

Defans oyuncusu Jules Kounde ve forvet Pablo Torre'nin de sırasıyla diz ve diz ardı kirişi problemlerinden kurtulmaya devam ettikleri için oyuna dahil olmaları pek olası değil.

Inigo Martinez'in biriken sarı kartları nedeniyle cezalı olması Ronald Araujo ya da Andreas Christensen'in ilk 11'de başlaması muhtemel.

Alejandro Balde, Real Madrid karşısında yedek kulübesinden gelip yarım saatten fazla oynadıktan sonra ilk 11'de yer almak için bastırıyor, ancak Barcelona'nın son zamanlarda sakatlık sorunuyla mücadele eden Robert Lewandowski'yi ilk 11'de riske atması pek olası değil.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Espanyol: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Exposito, Gonzalez, Lozano; Jofre, Puado, Roberto

Barcelona: Szczesny; Garcia, Christensen, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres