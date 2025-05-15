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Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? La Liga yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? La Liga yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Liga’da sezonun bitimine kısa bir süre kala heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Avrupa kupaları hedefinden vazgeçmeyen Osasuna ile ligi ilk dörtte tamamlama hedefine ulaşan Atletico Madrid, 36. haftanın dikkat çeken mücadelesinde karşı karşıya geliyor. El Sadar Stadyumu’nda oynanacak kritik randevu öncesinde futbolseverler, maçın canlı yayın bilgilerini ve detaylarını araştırıyor. Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ediliyor.

OSASUNA ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken, Avrupa kupaları için kritik bir mücadeleye sahne olacak Osasuna-Atletico Madrid karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Osasuna - Atletico Madrid maçı Tuttur TV, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? La Liga yayın bilgileri - 1. Resim

OSASUNA ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

El Sadar’da futbolseverleri heyecan dolu dakikalar bekliyor. Avrupa kupalarına katılma hayalini canlı tutmak isteyen Osasuna, La Liga’da üçüncülüğü garantileyen ancak moralini üst seviyede tutmak isteyen Atletico Madrid’i ağırlayacak.

Osasuna - Atletico Madrid maçı 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? La Liga yayın bilgileri - 2. Resim

Kırmızı-mavililer için bu akşamki karşılaşma, sezonun en belirleyici adımlarından biri olacak. Ligde 10. sırada bulunan ve Avrupa potasının sadece iki puan gerisinde yer alan Osasuna, özellikle iç sahada göstereceği performansla sezonu yükselerek noktalamak istiyor.

Geçtiğimiz hafta Real Sociedad’a karşı aldığı farklı galibiyetle moral bulan Atletico Madrid ise sahadan galibiyetle ayrılarak istikrarlı çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. 

Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? La Liga yayın bilgileri - 3. Resim

OSASUNA ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Bretones; Ibanez, Torro; Rubén Garcia, Oroz, Zaragoza; Budimir

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Sorloth, Alvarez

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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