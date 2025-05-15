Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu! Kupa maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa’da bu yıl yepyeni bir dönemi başlatıyor. Kupa maçlarında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Süper Lig üçüncüsü deplasmana çıkacak.

Futbolseverleri heyecanlandıran Süper Kupa maçları için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yıllardır tek maç usulüyle oynanan Süper Kupa’yı dört takımlı yarı final sistemine çevirerek dikkat çeken bir yeniliğe imza attı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Süper Lig Şampiyonu, Türkiye Kupası finalisti, Süper Lig ikincisi ve üçüncüsü arasında nefes kesecek karşılaşmalar oynanacak.

KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF’nin açıkladığı formata göre Süper Kupa karşılaşmaları 2026 Ocak ayında gerçekleştirilecek. Ancak tam tarih henüz netleşmedi. Kesin takvim, Süper Lig’in sona ermesinin ardından ilan edilecek. Bu nedenle hem kulüpler hem de taraftarlar, federasyondan yapılacak açıklamayı merakla bekliyor.

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

TFF’nin kamuoyuna duyurduğu yeni formata göre 2025 Süper Kupa’da yer alacak takımlar da netleşmeye başladı. Belirlenen eşleşmeler şu şekildedir:

Galatasaray - Trabzonspor

Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü