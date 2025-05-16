LaLiga'da şampiyon Barcelona! Bitime iki hafta kala ilan ettiler

İspanya LaLiga'da Barcelona, deplasmanda Espanyol'u 2-0 yenerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, 36'ncı hafta maçında Espanyol deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip, 53'üncü dakikada Lamine Yamal ve 90+6'ncı dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle derbide 2-0'lık galibiyete ulaştı. Öte yandan Espanyol'da 80'inci dakikada Leandro Cabrera, Yamal'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuçla LaLiga'da puanını 85'e yükselten Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Espanyol ise 39 puanla 16'ncı sırada kaldı.

Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götüren Barcelona, LaLiga'daki 28'inci şampiyonluğunu yaşadı.

LAMINE YAMAL YILDIZLAŞTI

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, bu sezon 37 gole direkt katkı sağladı. Yamal maçtaki galibiyet golüyle birlikte 17 gole ulaştı ve 20 asistlik katkı sağladı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

İki takımın rekabeti maç sırasında ve sonrasında olaylara neden oldu. Maç sonrasında teknik direktör Hansi Flick oyuncularını soyunma odasına götürmek için çaba sarfetti. Barcelonalı oyuncuların ilk kutlamalarına Espanyol oyuncularından tepki geldi. Saha içinde sulama sistemi açılarak takımın kutlaması engellenmeye çalışıldı.

2 sene önceki şampiyonlukta da Barcelona, Espanyol'un sahasında şampiyonluk ilan etmiş ve yine olaylar yaşanmıştı.

STAT DIŞINDAKİ KAZADA 13 YARALI

Espanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışında yaşanan bir kazada ise 13 kişi yaralandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, bir aracın taraftarların stada giriş yaptığı noktada kontrolden çıktığı ve 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi. İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi.

Katalonya yerel polisi, yaralananların Espanyol taraftarı olduğunu ve aracı kullanan kadın şoförün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.