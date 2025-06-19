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Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın çok yönlü yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki milli oyuncu için Inter, West Ham ve RB Leipzig devrede.

Galatasaray'da son sezonların parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'ya transfer olmaya bir adım daha yaklaştı. 

Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi - 1. Resim

Sarı-kırmızılıların üst üste kazandığı şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve her geçen gün performansını yükselten 25 yaşındaki futbolcu, artık yurt dışında oynamak için doğru zamanın geldiğini düşündüğü belirtildi. 

Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi - 2. Resim

Barış Alper Yılmaz ve menajerlik ekibi, yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirirken ülke, teknik direktör ve 25 yaşındaki topçunun oyun sistemine adapte olup olmayacağına bakıyor. 

Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi - 3. Resim

Galatasaray yönetimi ise sol kanat oyuncusunu bırakmaya niyetli olmadığı öğrenildi. Yönetim, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan önemli taliplerin olduğu iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi - 4. Resim

İtalyan devi Inter, İngiltere'den West Ham United ve Almanya'dan RB Leipzig yıldız oyuncuyu yakından takip eden kulüpler arasında gösteriliyor. 

Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi - 5. Resim

İngiliz basınına göre, geçtiğimiz sezonun devre arasında RB Leipzig, bonuslar dahil olmak üzere 23 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. 

Barış Alper Yılmaz Avrupa yolcusu! Galatasaray kararını verdi - 6. Resim

2024-2025 sezonunun başlangıcında ise Barış Alper Yılmaz'ın İngiltere'den Nottingham Forest ile adı anılmıştı. Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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