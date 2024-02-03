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    • Barış Alper Yılmaz'ın şovundan sonra Ali Koç 'Allah kahretsin Galatasaray maçı rahat kazandı' demiştir

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Barış Alper Yılmaz&#039;ın şovundan sonra Ali Koç &#039;Allah kahretsin Galatasaray maçı rahat kazandı&#039; demiştir
    Galatasaray, Samsunspor, Ali Koç, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    BTV kanalında Samsunspor-Galatasaray maçını değerlendiren Ahmet Çakar ve Ümit Özat ikilisi Sarı Kırmızılı takımın çok önemli bir galibiyet elde ettiğini ifade ettiler. Barış Alper Yılmaz'a ayrı bir parantez açan ünlü yorumlar milli futbolcuyu oldukça beğenirken, Çakar'ın 'Bu maçın ardından Ali Koç ve Fenerbahçeliler Allah kahretsin Galatasaray rahat kazandı demiştir' sözleri oldukça dikkat çekti.

    Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek büyük bir eşik atlatan Galatasaray'da oynanan futbol genel anlamda beğenildi. 90 dakikanın ardından Ümit Özat ve Ahmet Çakar 'BTV' kanalında çok önemli değerlendirmelerde bulunurken, Çakar'ın 'Bu maçtan sonra eminim Fenerbahçeliler ve Ali Koç Allah kahretsin Galatasaray çok rahat kazandı' diye iç geçirmişlerdir ifadelerini kullandı.

    İşte Samsunspor-Galatasaray mücadelesinin yansımaları...

    Oyunun ilk 10 dakikasından sonra Galatasaray sahada yoktu. İkinci yarıda da Galatasaray pozisyon buldu fakat bu sefer de golleri atamadılar. Fenerbahçe hoca arayışlarına girerken Sergen Yalçın'ın adının Fenerbahçe ile anılması fakat tercih edilmemesi Sergen Yalçın'ı ekstra motive edecektir. Eğer yarın Fenerbahçe Antalya'yı deplasmanda yenerse şampiyonluk iki takımın arasında oynanacak maça kalacak sanki.

    Barış Alper Yılmaz'ın şovundan sonra Ali Koç 'Allah kahretsin Galatasaray maçı rahat kazandı' demiştir

    İCARDİ YOKSA ZAHA VAR ZAHA YOKSA BARIŞ ALPER VAR

    Galatasaray Samsunspor'u yendikten sonra Fenerbahçeliler ve Ali Koç 'Allah kahretsin rahat kazandılar' tepkisi vermiştir. Galatasaray'da İcardi diye bir golcü var ama sahada yok fakat Galatasaray'da her hafta farklı bir yıldız çıkıp maçı alıyor. Trabzon deplasmanında İcardi yoktu Zaha çıktı. Dünkü maçta Barış Alpler çıktı, İstanbulspor maçında Kerem Aktürkoğlu çıktı.

    MUSLERA LİBERO GİBİ

    Kerem Aktürkoğlu konusunda inanılmaz bir haksızlık var. İcardi, Zaha böyle oynadığı zaman tepki yok! Galatasaray'ın Samsun karşısında 2 penaltısı verilmedi. İcardi sevdası bir yerde Okan Buruk'un başını yiyecek. Herkes tandem oynuyor Okan Buruk liberolu! Nasıl oluyor bu iş? Muslera'yla. Toplar Muslera'nın kucağına gitmiyor, Muslera tıpkı libero gibi oynuyor, kurtarışları da cabaları.

    FENERBAHÇE ŞAMİYONLUĞU KAYBEDERSE...

    Galatasaray Mourinho, Klopp ya da Pep gelse defansta Nelsson'la Davinson'u oynatırdı. Nelsson'la Davinson'un kalitesi Süper Lig'in çok üstünde. Fenerbahçe'ye dönelemi; Bonucci-Serdar, Djiku-Serdar, Oosterwolde-Serdar, Bonucci- Djiku hep orası değişiyor Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse bu yüzden kaybeder.

    Barış Alper Yılmaz'ın şovundan sonra Ali Koç 'Allah kahretsin Galatasaray maçı rahat kazandı' demiştir

    Galatasaray'dan 12 yıldır aynı scout ekibi duruyor eminim Serge Aurier çoktan değerlendirilmiş bir sağ bektir, Boey gitti menajerler Aurier'i teklif etti biz de alalım transferi değildir. Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük sistemi var Terrenao geldi olmadı, Comolli geldi olmadı, şimdi de Mario Branco geldi. Branco ne yapıyor şapkadan tavşan mı çıkarıyor? Ali Koç parayı veriyor o da gidip alıyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasaraySamsunsporAli Koç
    Haberler > Spor > Barış Alper Yılmaz'ın şovundan sonra Ali Koç 'Allah kahretsin Galatasaray maçı rahat kazandı' demiştir
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