Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: "Piatek, Al-Duhail'e transfer olabilir"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Polonyalı santrfor Piatek’in Katar ekibi Al-Duhail’e transfer olabileceğini duyurdu. Görüşmelerin ilerlediğini belirten Gümüşdağ, “Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz” dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Polonyalı forvet Krzysztof Piatek'in transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber Lig biter Osimhen gider! Nijeryalı yıldız Başakşehir maçı sonunu bekliyor

Katar'ın Al-Duhail takımıyla görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Gümüşdağ, "Prensipte ilerlemekte. Bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz" diye konuştu.

Piatek transferinden kulüp olarak gelir elde etmeyi planladıklarını belirten Gümüşdağ, "Piatek'i alırken buradan transfer çıkarırız demiştik, nasip oldu. Penaltıları kaçırmasaydı Osimhen'i geçebilirdi" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ ayrıca, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi, şampiyon takımı alkışlayacaklarını da dile getirdi.