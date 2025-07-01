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Başakşehir'de veda zamanı! Philippe Keny'nin sözleşmesi sona erdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir&#039;de veda zamanı! Philippe Keny&#039;nin sözleşmesi sona erdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir, üç sezondur kadrosunda yer alan Senegalli forvet Philippe Keny ile yollarını ayırdı. Kulüp, resmi açıklamayla teşekkür mesajı yayımladı.

RAMS Başakşehir, Senegalli santrfor Philippe Keny ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında üç sezon boyunca başarıyla oynayan Philippe Keny'nin sözleşmesi sona ermiştir. Senegalli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon RAMS Başakşehir'de çıktığı 37 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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