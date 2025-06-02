Başakşehir'den Piatek'e veda mesajı! Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 19:01 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 19:04 - Güncelleme:

Başakşehir, iki sezondur formasını giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Duhail'e transfer olduğunu duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüp, Piatek'e emekleri için teşekkür etti.

RAMS Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'e veda etti. Turuncu-lacivertli kulüp, Piątek'in Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı. İlgili Haber TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı! Eleştirilerin ardından görevden alınıyor RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Teşekkürler Krzysztof Piątek. Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piątek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piątek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli golcü oyuncu RAMS Başakşehir forması ile çıktığı 84 maçta 48 gollük katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran