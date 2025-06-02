Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başakşehir'den Piatek'e veda mesajı! Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu

Başakşehir'den Piatek'e veda mesajı! Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;den Piatek&#039;e veda mesajı! Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir, iki sezondur formasını giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Duhail'e transfer olduğunu duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüp, Piatek'e emekleri için teşekkür etti.

RAMS Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'e veda etti. Turuncu-lacivertli kulüp, Piątek'in Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.

Başakşehir'den Piatek'e veda mesajı! Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu - 1. Resim

RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Teşekkürler Krzysztof Piątek. Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piątek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piątek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli golcü oyuncu RAMS Başakşehir forması ile çıktığı 84 maçta 48 gollük katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Gıda için canlarını tehlikeye atmaları kabul edilemez"35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı! Eleştirilerin ardından görevden alınıyor - SporTFF'den flaş Sabri Sarıoğlu kararı!Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder gelişmesi! - SporFenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder gelişmesi!Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Mitrovic Avrupa'ya dönmek istiyor - SporYıldız oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor!Eyüpspor ile anlaştı deniyordu! Emre Belözoğlu'ndan iddialara cevap - SporEmre Belözoğlu'ndan Eyüpspor iddialarına cevap!Meliha Diken yeniden Eczacıbaşı Dynavit’te - SporMeliha Diken yeniden Eczacıbaşı Dynavit’teBeşiktaş'tan Onyekuru iddialarına yalanlama! Resmi açıklama geldi - SporBeşiktaş'tan Onyekuru iddialarına yalanlama!
Sonraki Haber Yükleniyor...