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TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı! Eleştirilerin ardından görevden alınıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TFF&#039;den Sabri Sarıoğlu kararı! Eleştirilerin ardından görevden alınıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının eleştirileri sonrası görevden alınıyor. TFF'nin resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

TFF’den Sabri Sarıoğlu kararı! Eleştirilerin ardından görevden alınıyor - 1. Resim

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Sabri Sarıoğlu'nun, genç oyuncu tercihleri ve bazı maçlarda takımın başında olmaması nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Beşiktaş taraftarları, altyapının parlayan yıldızlarından Adnan Karahisar'ın milli takıma çağrılmamasına sert tepki gösterirken, Trabzonspor cephesi ise UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynanan maçta Sarıoğlu'nun takımı desteklemeye gelmemesini eleştirmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF, U20 Teknik Direktörü Erdal Güneş, U19 Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ve U17 Teknik Direktörü Orhan Şam ile karşılıklar anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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