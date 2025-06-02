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Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder gelişmesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de flaş Cengiz Ünder gelişmesi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MLS ekibi LAFC, Cengiz Ünder’in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekibi LAFC'ye kiraladığı Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder gelişmesi! - 1. Resim

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, LAFC, milli futbolcunun 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Fenerbahçe'de flaş Cengiz Ünder gelişmesi! - 2. Resim

Sezonu MLS'te kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu, 12 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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