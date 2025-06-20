Başakşehir'den savunmaya takviye! Onur Bulut resmen açıklandı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Onur Bulut, 2 yıllık sözleşmeyle Başakşehir'e imza attı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 25 maçta görev yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertli kulüp, son olarak Beşiktaş forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Onur Bulut’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 25 maçta süre alan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik katkı verirken toplamda 619 dakika sahada kaldı.