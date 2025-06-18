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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir&#039;in UEFA Konferans Ligi&#039;ndeki rakibi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'i 54 puanla 5'nci sırada tamamlayıp, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden RAMS Başakşehir'in rakibi belli oldu. İstanbul kulübünün, organizasyonun lig aşamasında mücadele edebilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.

Konferans Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.

İLK MAÇ BULGARİSTAN'DA

RAMS Başekşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu - 1. Resim

3 ELEME GEÇMESİ GEREKİYOR

Teknik direktör Çağdaş Atan ve öğrencileri Lacivert-turunculular, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2'nci Ön Eleme, ardından 3'üncü Ön Eleme ve son olarak play-off turlarını geçmek zorunda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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