Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 15:38 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 15:48 - Güncelleme:

Süper Lig'i 54 puanla 5'nci sırada tamamlayıp, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden RAMS Başakşehir'in rakibi belli oldu. İstanbul kulübünün, organizasyonun lig aşamasında mücadele edebilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.

Konferans Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti. İlgili Haber Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi İLK MAÇ BULGARİSTAN'DA RAMS Başekşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. 3 ELEME GEÇMESİ GEREKİYOR Teknik direktör Çağdaş Atan ve öğrencileri Lacivert-turunculular, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2'nci Ön Eleme, ardından 3'üncü Ön Eleme ve son olarak play-off turlarını geçmek zorunda. İlgili Haber Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş