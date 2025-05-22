Başkan Rasmus Ankersen yeni sezon hedefini açıkladı: Göztepe daha ileri

Sezon değerlendirmesi yapan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, “Avrupa yarışının içinde kalmak büyük bir adımdı. Şimdi hedefimiz daha fazlası: istikrar, kalite ve yeniden Avrupa kupaları” dedi.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, sezonun değerlendirmesini yaptı. Sezonun olumlu geçtiğini belirten Ankersen, “Sonuna kadar Avrupa yarışı içinde kalmayı da başardık. Ne yazık ki son adımı atacak kaliteyi gösteremedik. Ayrıca, 50 yıl sonra ilk defa Türkiye Kupası’nda yarı finale kaldık. Bu da büyük bir başarıydı. Ancak yine finale kalmak için gereken son kalite dokunuşundan yoksunduk. Herkes bu tecrübeden ders çıkaracaktır” dedi.

YENİDEN AVRUPA'YA

“Evimizde âdeta bir kale inşa ettik” diyen Ankersen “İzmir’de oynamak rakip takımlar için çok zor hâle geldi. Ancak önümüzdeki yıl, bir adım daha atmamız gerekiyor. Göztepe Başkanı olarak en büyük hedefim, kulübü yeniden Avrupa’ya taşımak. Takımın iskeletini muhafaza etmeli, biraz istikrar sağlamalı ve bu sezonun olumlu yönlerini korurken, aynı zamanda kadroya kalite katmalıyız. Hırslı, başarıya aç oyuncular istiyoruz” ifadesini kullandı.