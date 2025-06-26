Başkan Serdal Adalı veto etti! Sanches'e onay çıkmadı

Bonservisi PSG'de olan ve geçen sezonu Benfica'da kiralık geçiren Renato Sanches, Beşiktaş'a önerildi. Ancak Başkan Serdal Adalı, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık geçmişi nedeniyle bu transfere onay vermedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Benfica’da kiralık olarak geçiren Renato Sanches, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara sunuldu.

Ancak 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun son yıllarda yaşadığı sakatlık problemleri, transferin önüne geçti. Kronik sakatlık riski nedeniyle Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bu transferi veto ettiği öğrenildi.

Portekizli orta saha oyuncusu geçen sezon Benfica formasıyla 13 resmi maçta süre aldı ve 1 asist yaptı. Sanchez'in PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmeli.