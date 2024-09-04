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Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret...

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Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret...

Spor Haberleri

Eski futbolcu, şimdilerin yorumcusu Batuhan Karadeniz, canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı. Takipçilerine canlı yayın yaptığı sırada kumar oynayan Karadeniz sosyal medyada gündem oldu. Kendisiyle ilgili haber, paylaşım ve yorum yapanlara ise hakaretler yağdırdı.

Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve birçok takımda forma giyen Batuhan Karadeniz, erken emeklilik sonrası yorumculuğa başladı. Yaptığı değerlendirmelerle sık sık adından söz ettiren Karadeniz, bu kez başka bir konuyla gündem oldu.

Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret... - 1. Resim

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı. 

Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret... - 2. Resim

Türkiye'de yasak olan bir bahis sitesinden kumar oynayan ve bunu takipçileriyle paylaşan Karadeniz, eleştiriler sonrası ise adeta çıldırdı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun, "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs, Türkiye'de yasaklı olan bahis sitesinin ismini ara ara ekranda gösteriyor." şeklindeki paylaşımına da küfür ve hakaretlerle cevap verdi.

Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret... - 3. Resim

Haskaloğlu'na hakaret eden Batuhan, şöyle konuştu: Metrobüse biniyorsun kumar sesi. Serdar Ortaç'ın canlı yayınını izliyorsun arkada yine aynı ses. Sen bana ne anlatıyorsun? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten Instagram hesabımdan duyuruyorum gelin yayın yapıyorum diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi konuşuyor. Ne büyük haber yaptın.

Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret... - 4. Resim

Batuhan'ın sözlerine karşılık veren İbrahim Haskoloğlu, inceleme başlatılacağını ifade ederken, "Batuhan Karadeniz hakkında gerekli yetkililere bilgi verdim. Şahıs hakkında yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacak. Şahıs ayrıca izinsiz şekilde birçok kez çekiliş yapmış." ifadelerini kullandı.

Batuhan Karadeniz canlı yayında yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı! Küfür, hakaret... - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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