Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında 4 gollü düello

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) zirve mücadelesinde, Bayern Münih konuk ettiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.

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"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, 38. dakikada Konrad Laimer'in golüyle ilk yarıyı Borussia Dortmund karşısında 1-0 önde kapattı.

Sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Harry Kane, 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Borussia Dortmund, 60. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle eşitliği yakalarken 66. dakikada Upamecano, Münih temsilcisini tekrar öne geçiren golü kaydetti.

Borussia Dortmund, karşılaşmanın 89. dakikasında Fabio Silva'nın golüyle 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, lider Bayern Münih ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund, 18'er puanla ligin zirvesindeki yerini korudu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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