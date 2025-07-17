Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi!

Bayern Münih, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey'i elden çıkarmaya hazır. Fransız sağ bek ise kulüpte kalmak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için Almanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

ASLAN DEVREDE

Bild Gazetesi'nin haberine göre, Alman devi uygun bir teklif gelmesi halinde Fransız sağ beki takımdan göndermeye sıcak bakıyor.

Haberde, Galatasaray'ın Boey'i yeniden kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun Bayern'de kalmak istediği vurgulandı.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany,Sacha Boey'i yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 21 maça çıkan Boey, 1 gol atıp 4 asistlik katkı sağlamıştı.