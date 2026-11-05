Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: "Sergen Hoca'ya ilettim"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, A Milli Takım'a yeniden dönmek istediğini söyledi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden 26 yaşındaki file bekçisi, milli formayı yeniden giymek için hazır olduğunu söyledi.

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A Milli Takım'da daha önce yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berke Özer, Sergen Yalçın ile çalışmayı kendisi adına önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

"BENİM İÇİN SERGEN HOCA'NIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Beinsports'a açıklamalar yapan başarılı Berke, A Milli Takım'ın yeni patronu Sergen Yalçın'a desteği nedeniyle teşekkür ederken "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

"HAZIR OLDUĞUMU KENDİSİNE İLETTİM"

Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Berke, "Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabii ki son karar hocamızın." diye konuştu.

Berke Özer

"HAKKIMDA OLMAYAN ŞEYLER YAZILDI"

A Milli Takım'da daha önce yaşananlar hakkında konuşan 26 yaşındaki eldiven, "Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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