Fransa ekibi Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, A Milli Takım'da son dönemde ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Ligue 1'de de başarılı bir grafik çizen Berke Özer'e 2 Avrupa kulübünden teklif geldiği iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de yılın kalecisi seçilen milli eldiven Berke Özer, başarılı performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fransa ile A Milli Futbol Takım'ı arasındaki karşılaşmada da yıldızı parlayan genç yıldız, Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından transfer listesine alındı.

Berke Özer'e Avrupa'nın 2 devinden teklif: İstenilen bonservis belli oldu

2 DEV KULÜPTEN TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Berke Özer için Lille'e Premier Lig ve Bundesliga'da mücadele eden iki kulüpten teklif geldi.

Özer'in menajerinin gelen teklifleri ve oyuncusunun geleceğini değerlendirmek üzere Lille yönetimi ile görüştüğü belirtildi.

LILLE'İN HEDEFİ 30 MİLYON EURO BONSERVİS

Fransa temsilcisi, başarılı kaleci için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Özer'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak kaydedildi.

Berke Özer'e Avrupa'nın 2 devinden teklif: İstenilen bonservis belli oldu

FENERBAHÇE'NİN KASASINA DA PARA GİRECEK

Fenerbahçe de eski futbolcusu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı lacivertliler Berke Özer'in sonraki transferinde yüzde 20 pay hakkına sahip.

FRANSA MAÇINDA 7 KURTARIŞ YAPTI

A Milli Takım'da Uğurcan Çakır'ın sakatlığında Fransa ile oynanan Uluslar Ligi maçında kaleyi koruyan 26 yaşındaki eldiven ay yıldızlıların sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen yaptığı 7 kritik kurtarışla Avrupa basınında geniş yer buldu.

Berke Özer'e Avrupa'nın 2 devinden teklif: İstenilen bonservis belli oldu

5 MAÇTA GOL YEMEDİ, LILLE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde 10. hafta sonunda lider PSG'nin arkasında ikinci sırada yer alan Lille'de Berke Özer, 9 maçın 5'inde kalesini gole kapatarak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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