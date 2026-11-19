Fenerbahçe'de 'eski yıldız' sesleri: 'Emre Belözoğlu gelmesini istiyor' iddiası
Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin rotayı eski yıldız oyuncusuna çevirdiği iddia edildi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun 23 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği ve planlamayı bu yönde yaptığı belirtildi.
İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı.
Sarı-lacivertli yönetim Belözoğlu'nun direktifleri çerçevesinde ara transfer dönemi çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe'nin, altyapısında yetiştirdiği oyuncuyu transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.
Emre Belözoğlu'nun 23 yaşındaki oyuncunun takıma katılmasını istediği ve transferine onay verdiği öne sürüldü.
ARDA OKAN KURTULAN FENERBAHÇE'YE Mİ DÖNÜYOR?
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve Göztepe'de çıkış yapan Arda Okan Kurtulan transfer listesinde.
Çok yönlü bir oyun yapısına sahip olan 23 yaşındaki sağ bek için Belözoğlu'nun olumlu rapor verdiği ifade edildi.
Nelson Samedo'nun olası ayrılığı durumunda Arda Okan Kurtulan'ın o bölgede alternatif olması bekleniyor.
GÖZTEPE'NİN İSTEĞİ 10 MİLYON EURO
İzmir ekibinin Arda Okan Kurtulan için 10 milyon euro bonservis talep edeceği iddia edildi.
Sarı-lacivertli kulübün Göztepe'nin bu teklifini aşağı çekmenin yollarını aradığı vurgulandı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Arda Okan Kurtulan'a ilgi duyduğu belirtildi.
2 GOLE ETKİ ETTİ
Bu sezon Göztepe'de 11 maçta forma giyen Arda Okan Kurtulan, 1 gol ve 1 asist üretti.