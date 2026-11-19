Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin rotayı eski yıldız oyuncusuna çevirdiği iddia edildi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun 23 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği ve planlamayı bu yönde yaptığı belirtildi.

