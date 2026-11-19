“BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ”

GTA 6'yı oynamak için 4 saattir beklediklerini ifade eden genç oyuncu Rasim Utkan, "Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Oyunun çıkmasının ardından buraya gelerek denemek istedik. Şu ana kadar grafiklerini çok beğendim. Birkaç küçük sorunu var ancak genel olarak güzel bir oyun. En büyük eksikliklerinden biri Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Bunun dışında ciddi bir sorunla karşılaşmadım. 13 yıl beklemek uzun bir süreydi ancak yine de beklediğimize değdi diyebilirim” dedi.