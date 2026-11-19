GTA 6 çılgınlığı Türkiye'yi sardı! 13 yıllık bekleyiş için gece nöbeti tuttular: Kalbimiz çıkacak gibiydi
Dünya genelinde milyonlarca oyun tutkununun merakla beklediği Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu GTA 6, Türkiye'de de erişime açıldı. Gece yarısı saatlerce oyunu bekleyen gençler, PlayStation kafeleri doldurdu. Oyun tutkunları yeni seri için “Beklediğimize değdi” yorumunu yaparken, oyunda Türkçe dil desteği olmaması ise eleştirildi.
Oyun dünyasının 13 yıldır beklediği, ilk olarak Yeni Zelanda'da erişime açılan, Rockstar Games'in geliştirdiği video oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) Türkiye'de de erişime açıldı.
OYUN İÇİN SAATLERCE BEKLEDİLER
Dünya genelinde milyonlarca kitlesi olan GTA serisinin son oyunu GTA 5’in piyasaya sürülmesinden sonra yeni oyunun çıkmasını yıllardır bekleyen oyun tutkunları, oyun için gece nöbet tuttu
GENÇLERDEN TAM PUAN ALDI
Antakya’nın Ekinci Mahallesi’nde bulunan oyun salonuna akşam saatlerinde gelen gençler, Türkiye saatiyle 01.00’de oyunun erişime açılmasıyla oyunun başına geçti. Genç oyuncular, GTA 6’nın grafiklerini ve oyun deneyimini beğendiklerini belirtti.
“BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ”
GTA 6'yı oynamak için 4 saattir beklediklerini ifade eden genç oyuncu Rasim Utkan, "Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyorduk. GTA 6'nın çıkmasını uzun zamandır bekliyorduk. Oyunun çıkmasının ardından buraya gelerek denemek istedik. Şu ana kadar grafiklerini çok beğendim. Birkaç küçük sorunu var ancak genel olarak güzel bir oyun. En büyük eksikliklerinden biri Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Bunun dışında ciddi bir sorunla karşılaşmadım. 13 yıl beklemek uzun bir süreydi ancak yine de beklediğimize değdi diyebilirim” dedi.
“TÜRKÇE DİL DESTEĞİ OLSAYDI İYİ OLURDU”
Genç oyuncu Furkan Utkan ise “GTA 6'nın çıkacağını duyduğumda internet kafeye geldim ve oynamaya başladım. Beklediğime değdi. Oyun biraz fazla gecikti ancak önemli değil. Gerçekten çok güzel bir oyun. Sadece Türkçe dil desteği olsaydı daha iyi olurdu. GTA 5'i 2019 yılında oynamaya başladım. O zamandan beri GTA 6'nın çıkmasını bekliyordum” diye konuştu.
Çorum'da da oyunun çıkış saatini heyecanla bekleyen gençler, gece yarısı kafede toplandı. Oyunun grafiklerini ve gerçekçiliğini inceleyip, ilk deneyimlerinden memnun kaldıklarını söylediler.
“KALBİMİZ YERİNDEN ÇIKACAK GİBİYDİ"
Berzahan Uz, "Bugün GTA 6 için dükkanı saat 6'da kapatıp gece 12'de açılmasını bekledik. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Dijital dünyayı bir ekranın içerisine sığdırmaları çok başarılı. GTA 6 gerçekten muhteşem bir oyun. Çok beğendik. Gerçekçiliği, hareketleri, tam bir dünya gerçekten. Haftalardır bu heyecanı yaşarken saatler kala kalbimiz yerinden çıkacak gibi bekledik” dedi.
"13 YILDIR BU OYUNU BEKLİYORDUK"
Oyunu aylar öncesinden satın aldıklarını anlatan Kadir Söylemez ise "Herkes gibi ben de yıllardır bu oyunu bekliyordum. GTA 5 çıkalı 13 yıl oldu. Aylar öncesinden oyunu satın aldık ve bugünün gelmesini bekledik. Şu an arkadaşlarımızla birlikte heyecanlıyız. Yaklaşık 15 dakikadır oynuyoruz. Gündüz de yayınları izledik. Çok güzel, gerçekten emek verilmiş. Şimdilik gördüklerimiz bile çok keyifliydi. Bundan sonra göreceklerimizin daha da heyecanlı olacağına eminim" diye konuştu.