Fenerbahçe, Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan 32 yaşındaki Hırvat orta saha Mateo Kovacic ile transfer görüşmesi yapmak üzere İngiltere'ye gidiyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 50 maç kaçıran oyuncunun güncel sağlık raporları incelenecek. Sarı-lacivertlilerin alternatif listesinde Hakan Çalhanoğlu ve Brezilya'dan üç genç isim de bulunuyor.

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Manchester City forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sormak üzere menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Fotomaç'ta yer alan habere göre, oyuncu cephesinden gelen olumlu geri dönüşün ardından Fenerbahçe transfer komitesi harekete geçme kararı aldı. Sarı-lacivertli yetkililerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek deneyimli orta saha oyuncusuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Manchester City'de gözden düştü, Fenerbahçe devreye girdi! Transferde kritik şart

MANCHESTER CITY'DE SÜRE ALMAKTA ZORLANIYOR

Manchester City'deki kadro rekabetinde Anderson, Enzo Fernandez ve Bouaddi'nin gerisinde kalan Kovacic, düzenli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Hırvat futbolcu, bu sezon İngiliz ekibiyle yalnızca 8 resmi karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

YAKLAŞIK 1 YIL SAHALARDAN UZAK KALDI

Transfer sürecindeki en kritik başlığı ise oyuncunun geçmiş sakatlıkları oluşturuyor. Geçen sezon geçirdiği aşil tendonu ameliyatı nedeniyle 124 gün sahalardan uzak kalan ve 3 Ekim'de takıma dönen Kovacic, 27 Ekim'de yaşadığı bilek sakatlığı sonrası 137 gün daha forma giyemedi. Toplam 50 maç kaçıran futbolcunun güncel sağlık raporları, İngiltere'deki görüşmede Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından talep edilecek.

Manchester City'de gözden düştü, Fenerbahçe devreye girdi! Transferde kritik şart

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE OYNADI

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen Mateo Kovacic, 2013 yılında Dinamo Zagreb'den Inter'e transfer oldu. İtalyan ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından Real Madrid'e imza atan Hırvat oyuncu, üç yıllık İspanya macerası sonrası Chelsea'nin yolunu tuttu. Londra temsilcisinde beş yıl görev yapan Kovacic, 2023 yaz transfer döneminde Manchester City kadrosuna katıldı.

Manchester City'de gözden düştü, Fenerbahçe devreye girdi! Transferde kritik şart

MİLLİ TAKIM KARİYERİNDE 123 MAÇ

Kulüp kariyerinin yanı sıra uluslararası alanda da geniş bir tecrübeye sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı formasını ilk kez 2013 yılında giydi. Kovacic, geride kalan 13 yıllık süreçte ülkesi adına 123 resmi müsabakada sahaya çıktı.

ALTERNATİF LİSTESİNDE HAKAN ÇALHANOĞLU DA VAR

Sarı-lacivertlilerin orta saha transferi için hazırladığı listede tek isim Mateo Kovacic değil. Fenerbahçe yönetiminin, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Brezilya'da forma giyen üç genç oyuncuyu da alternatif olarak değerlendirdiği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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