Bordo mavililer, Young Boys forması giyen 1,93’lük forvet için nabız yokladı ve ilk geri dönüş olumlu. Nijeryalı forvet devre arası satılırsa Samuel Essende gelmeye hazır.

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Eski günleri aratan bir sezon başlangıcına imza atan Paul Onuachu’nun ayrılığı gündemde. Sezon başında Arap takımlarının ilgisi olan Trabzonspor’un forvetinin devre arası satışı gündeme gelebilir. Şu ana kadar beklentileri karşılamayan Nijeryalı forvetin ayrılık ihtimaline karşı B planı da hazırlanıyor. Yeni forvet arayışına giren yönetim, Young Boys forması giyen Samuel Essende’yi gündemine aldı. Hatta resmî anlamda olmasa da menajerler aracılığıyla ön görüşme de gerçekleştirildi.

SICAK BAKMA NEDENLERİ

Elinde Onuachu’nun yanı sıra Franculino alternatifi olan bordo mavililer, Essende’den olumlu geri dönüş aldı. 28 yaşında olan ve 2029’a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Kongolu forvetin Trabzonspor’a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması durumunda teklifi kabul edeceği öğrenildi. Essende’nin Karadeniz ekibine sıcak bakmasında gerek şampiyonluk yarışında olması gerek Konferans Ligi’nde yoluna devam etmesi ile Salah ve Fabinho gibi yıldızları kadrosunda bulundurması etkili oldu.

16 GOL, 3 ASİST

Young Boys’un şubat ayında Augsburg’tan 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Essende, İsviçre ekibinde bu sezon 14 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

REİS BİLE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kariyerinde ilkleri yaşamanın haklı mutluluğu içinde. Antrenörlük kariyerine Almanya'da altyapı kategorilerinde başlayan Reis, Bochum ve Schalke ile Bundesliga 2 tecrübesi edindi. Devamında Türkiye’de Samsun ve sonra Bulgaristan’da Ludogorets’i çalıştıran Reis, şimdi Trabzonspor’da elde ettiği 6 maçlık lig serisini hiçbir yerde görmedi. Ludogorets’te ligde 5 maç üst üste kazanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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