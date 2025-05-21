Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de buldu

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'e veda eden Southampton'ın Polonyalı stoperi Jan Bednarek ile ilgileniyor. 29 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmayı planlayan siyah beyazlılar, sezon sonunu bekliyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmaları için harekete geçti. Her bölgeye yıldız isimler almak ve aynı zamanda genç ve yetenekli isimlere yönelmek isteyen siyah beyazlılar, stoper mevkii için aradığını İngiltere'de buldu.

Kara Kartal, İngiltere Premier Lig'e veda eden Southampton'ın Polonyalı stoperi Jan Bednarek ile yakından ilgileniyor.

AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Takvim'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncuyu listesine ekleyen Beşiktaş'ın sezon sonunda oyuncu için Ada ekibiyle temasa geçip teklif yapması bekleniyor.

Kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli savunmacının Championship'te forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

34 MAÇTA 2 GOLLÜK KATKI

Bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 34 maçta 2 gol kaydeden 1,89'luk stoper söz konusu süreçte 7 de sarı kart gördü.

Premier Lig takımlarının da ilgi gösterdiği deneyimli savunmacı Polonya Milli Takımı formasını da 67 kez giyip ülkesi adına 1 gol kaydetti.