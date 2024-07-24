Beşiktaş, Barcelona'nın stoperinin peşinde! Clement Lenglet için temaslar başladı

Beşiktaş, bonservisi Barcelona'da olan ancak geçen sezon Aston Villa'da kiralık forma giyen Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlere başladı. Fransız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Beşiktaş, kadrosunu Gabriel Paulisti, Rafa Silva, Cıro Immobile ve Can Keleş ile güçlendirdi. Stoper hattına transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'nun transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Beşiktaş'ın Barcelona forması giyen Fransız stoper Clement Lenglet'i gündemine aldığı iddia edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Fichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Haberde, Barcelona'nın takımda en çok maaş kazananlardan biri olan Lenglet ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtilirken, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ AVANTAŞ YAKALAYABİLİR

Beşiktaş'ın, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.