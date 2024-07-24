Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Barcelona'nın stoperinin peşinde! Clement Lenglet için temaslar başladı

Beşiktaş, Barcelona'nın stoperinin peşinde! Clement Lenglet için temaslar başladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Barcelona&#039;nın stoperinin peşinde! Clement Lenglet için temaslar başladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, bonservisi Barcelona'da olan ancak geçen sezon Aston Villa'da kiralık forma giyen Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlere başladı. Fransız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Beşiktaş, kadrosunu Gabriel Paulisti, Rafa Silva, Cıro Immobile ve Can Keleş ile güçlendirdi. Stoper hattına transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'nun transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Beşiktaş'ın Barcelona forması giyen Fransız stoper Clement Lenglet'i gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş, Barcelona'nın stoperinin peşinde! Clement Lenglet için temaslar başladı - 1. Resim

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Fichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Haberde, Barcelona'nın takımda en çok maaş kazananlardan biri olan Lenglet ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtilirken, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

Beşiktaş, Barcelona'nın stoperinin peşinde! Clement Lenglet için temaslar başladı - 2. Resim

BEŞİKTAŞ AVANTAŞ YAKALAYABİLİR

Beşiktaş'ın, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Sağanak ve fırtına bir anda vurdu! İş merkezinin çatısı uçtuBahçeye düşen yıldırım sonu oldu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiası - SporElias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiasıVolkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştu - SporVolkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'na övgüler yağdırdı! Bonservis bedeli hakkında konuştuSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Sezonu Galatasaray açacak - Sporİşte Süper Lig'de ilk 2 haftanın programıMillî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu! - SporMillî bisikletçi Ersin Ereke Türkiye şampiyonu oldu!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi - SporAli Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildiGalatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete Athletico Paranaense'ye kiralanıyor - SporOkan Buruk gözden çıkardı! Yeni takımı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...