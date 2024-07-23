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Beşiktaş'a imza atan Can Keleş transferin perde arkasını anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş, kendisini en çok etkileyen unsurun Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Keleş, "Buraya geldiğimde beni büyüleyen bir stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, siyah-beyazlı taraftarların kendisini çok etkilediğini belirtti.

Genç hücum oyuncusu, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Buraya geldiğimde beni büyüleyen bir stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a imza atan Can Keleş transferin perde arkasını anlattı - 1. Resim

TRANSFERİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Beşiktaş'tan teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu ve teklifi kabul ettiğini aktaran 22 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Yeni forma tasarımı çok hoşuma gitti. Sahada da formayı giydiğim zaman çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Beni etkileyen şey Beşiktaş taraftarları oldu. Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat'ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir Camiaya adım atmak istedim."

Beşiktaş'a imza atan Can Keleş transferin perde arkasını anlattı - 2. Resim

En sevdiği forma numarasının 7 olduğunu dile getiren Can, "Öncelikle Beşiktaş'a geldiğim için Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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