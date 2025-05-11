Beşiktaş başkanını seçiyor! Kongre başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İKİ İSİM YARIŞIYOR

Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışacak. Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

BEYAZ VE TURUNCU PUSULALAR

Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 30 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

SERDAL ADALI

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

GÜRKAN AKSOY

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

GÜRKAN AKSOY PROJELERİNİ ANLATTI

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, kürsüye gelerek genel kurul üyelerine plan ve projelerini anlattı.

Beşiktaş’ın uzun süredir plansızlıkla, liyakatsizlikle ve günübirlik kararlarla yıpratıldığını dile getirerek sözlerine başlayan Aksoy, "Kendi çıkarlarını kulübün önüne koyan yöneticiler, Beşiktaş’a zarar verdi. Biz bu düzeni değiştirmek, bu adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız" dedi.

Projelerinden bahseden Gürkan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Akademisi’ni kuruyoruz. Bu akademiden futbolcular, basketbolcular, voleybolcular yani kısaca sporun her branşı için yetenekli çocuklar çıkacağı gibi, hukukçular, bilim insanları kısaca topluma faydalı donanımlı Beşiktaşlılar yetiştirecek. Çünkü hepinizin bildiği gibi, iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz.

'Eagle food and drink' projemizi hayata geçireceğiz. Önce stat etrafı, daha sonra semt, daha sonra İstanbul geneli, Türkiye geneli, frenchise sistemi oluşturacağız. Bundan 30 milyon Euro gelir bekliyoruz.

Tek kart projemiz de günlük hayatta Beşiktaşlarının yaptığı her harcamadan kazandığı ve kulübümüze de kazandırdığı bir tek kart projesidir. Sürdürülebilirlik ilkemiz gereği, yeterli potansiyele ulaşamayan 'süper App' projemizi de bu tek kart ile güçlendiriyoruz.

Mevcut kiracılarımızla kazan-kazan modeli doğrultusunda şeffaf ve adil anlaşmalar yapacak, kulübümüzün çıkarlarını en üst seviyede koruyacağız. Gayrimenkullerimizi elden çıkarmadan, yenilerini kulübümüze kazandırmak için çalışacağız. Projelerimizi dışa bağımlı hale getirmeden; kendi içinde şeffaf, uzman ve denetlenebilir bir yapı üzerinden yürüteceğiz."

"SADECE SAHA SONUÇLARI İÇİN MÜCADELE VERMEDİK"

Kurulda açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan Serdal Adalı ise başkanlık sürecine ve seçilmeleri durumunda icraatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Diğer başkan adayı Gürkan Aksoy'u yarışa katıldığı için tebrik eden Adalı, "Bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum. Kendisinin bana ve yönetim kuruluma yaptığı eleştirileri dinledim. Kendisine başarılar diliyorum. Biliyorsunuz biz tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birinde göreve başladık. Bu göreve geleli ve mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. Bu 4 aylık süre boyunca da maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sıkıntıların çok daha ötesindeydi" dedi.

"RESMİ EVRAKLAR TELEVİZYONLARDA DOLAŞIYORDU"

"Geçtiğimiz 4 ay içerisinde Beşiktaş’ta konuşulan konular teker teker değişti" diyen Adalı, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsınız o günlerde Beşiktaş’ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi. Beşiktaş’ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticileri ayrı, sportif direktörleri ayrı ayrı işler yapıyordu. Sadece 4 ay içinde geldiğimiz noktada camiamız; hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, bankalar birliğinden çıkmayı ve gayrimenkul projelerinin nasıl olacağını konuşuyor. Finansal bağımsızlık camianın en yüksek sesle konuştuğu konu haline geldi. Bu durum camianın ayağa kalkmaya başladığının açık bir göstergesidir.

Beşiktaş forması, ülkemizin ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır. Biz bunu en iyi bilenlerdeniz. Önümüzdeki sezondan itibaren yapacağımız mali ve sportif hamlelerle Beşiktaş’ımızı nasıl bir noktaya taşıyacağımızı hep birlikte göreceğiz.

Beşiktaşlıları manipüle etmeye, camiayı yeniden bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyorlar. Ben bu kaos ortamına bizi sürüklemeye çalışanları ve pusuda bekleyenleri ne Beşiktaş ile ne de Beşiktaşlılıkla asla bağdaştırmıyorum. Onu gönder, bunu getir kültürü bizi hep sıfırdan başlamaya mahkum etti. Bundan fayda gördüğümüzü söyleyecek birisi olduğunu ben asla düşünmüyorum."

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yaptığı konuşmaların ardından siyah beyazlı kongre üyeleri oy vermeye başladı.