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Beşiktaş'a Al-Musrati şoku! Sezonu kapattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;a Al-Musrati şoku! Sezonu kapattı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kiralık olarak Monaco'da forma giyen Al-Musrati, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Beşiktaş, yıldız oyuncudan beklediği bonservis gelirini riske attı.

Beşiktaş’ın kiralık olarak Monaco’ya gönderdiği Al-Musrati, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Bu gelişme Beşiktaş cephesinde hayal kırıklığına yol açtı. Siyah-beyazlılar, Libyalı futbolcudan sezon sonunda bonservis geliri bekliyordu.

Beşiktaş'a Al-Musrati şoku! Sezonu kapattı - 1. Resim

Al-Musrati, bu sezon Beşiktaş forması ile 36 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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