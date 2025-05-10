Beşiktaş'a Al-Musrati şoku! Sezonu kapattı

Kiralık olarak Monaco'da forma giyen Al-Musrati, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Beşiktaş, yıldız oyuncudan beklediği bonservis gelirini riske attı.

Beşiktaş’ın kiralık olarak Monaco’ya gönderdiği Al-Musrati, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Bu gelişme Beşiktaş cephesinde hayal kırıklığına yol açtı. Siyah-beyazlılar, Libyalı futbolcudan sezon sonunda bonservis geliri bekliyordu.

Al-Musrati, bu sezon Beşiktaş forması ile 36 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.