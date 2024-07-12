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Beşiktaş bombayı patlattı! Ciro Immobile'nin ardından Arkadiusz Milik için girişimler başladı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş bombayı patlattı! Ciro Immobile&#039;nin ardından Arkadiusz Milik için girişimler başladı...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, yaptığı transferlerle gündemi sarsmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Ciro Immobile ile anlaşma sağladığı belirtilirken, bir başka yıldız ismin daha transfer edileceği iddia edildi. İtalyan basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Juventus'un tecrübeli golcüsü Arkadiusz Milik için harekete geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İtalyan basını, Paulista ve Rafa Silva transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın, Ciro Immobile'nin ardından Arkadiusz Milik'i de kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Beşiktaş bombayı patlattı! Ciro Immobile'nin ardından Arkadiusz Milik için girişimler başladı... - 1. Resim

Tuttosport'un haberine göre, siyah-beyazlılar Immobile ile anlaşmanın ardından Juventus'un Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik'i transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli forvet, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Milik'in sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor ve güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş bombayı patlattı! Ciro Immobile'nin ardından Arkadiusz Milik için girişimler başladı... - 2. Resim

Beşiktaş taraftarı, bu iki önemli transferle yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen kulüplerini heyecanla takip ediyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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