Beşiktaş bombayı patlattı! Ciro Immobile'nin ardından Arkadiusz Milik için girişimler başladı...

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, yaptığı transferlerle gündemi sarsmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Ciro Immobile ile anlaşma sağladığı belirtilirken, bir başka yıldız ismin daha transfer edileceği iddia edildi. İtalyan basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Juventus'un tecrübeli golcüsü Arkadiusz Milik için harekete geçti.