Beşiktaş, evinde Samsunspor'u konuk ediyor! Karşılaşmanın 11'leri belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u kendi sahasında konuk edecek.
Fernando Santos yönetiminde kötü bir görüntü çizen Siyah-Beyazlılar, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Carlo, Ntcham, Emre, Marius
İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANDI
Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Siyah-Beyazlıların gollerini Colley ve Cenk Tosun kaydetmişti.
MAÇIN HAKEMİ TONUSOĞLU
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi