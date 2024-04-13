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Beşiktaş, evinde Samsunspor'u konuk ediyor! Karşılaşmanın 11'leri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, evinde Samsunspor&#039;u konuk ediyor! Karşılaşmanın 11&#039;leri belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u kendi sahasında konuk edecek.

Fernando Santos yönetiminde kötü bir görüntü çizen Siyah-Beyazlılar, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. 

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Muleka, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Bennasser, Taylan, Carlo, Ntcham, Emre, Marius

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANDI

Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Siyah-Beyazlıların gollerini Colley ve Cenk Tosun kaydetmişti.

MAÇIN HAKEMİ TONUSOĞLU

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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