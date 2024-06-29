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Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek istiyor! Kara kartallar Benfica forması giyen Cabral'la ilgileniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek istiyor! Kara kartallar Benfica forması giyen Cabral&#039;la ilgileniyor
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Arthur Cabral ile ilgilendiği belirtildi.

Giovanni van Bronckhorst teknik direktörlüğünü üstlendiği Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını son sürat devam ettiriyor. Siyah-beyazlıların forvet hattını güçlendirmek için Benfica forması giyen Arthur Cabral'la ilgilendiği belirtildi.

Record'un haberine göre, Fiorentina'dan Benfica'ya geçen Arthur Cabral ile ilgilenen Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktai, Arthur Cabral transferi için  Suudi Arabistan kulüpleriyle yarıştığı kaydedildi.

43 MAÇTA 11 GOL 3 ASİST

Siyah-beyazlılar yaz transfer döneminde Benfica'yla sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti.

Cabral, geçtiğimiz sezon 43 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol ve 3 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu, kariyerine daha önce Basel ve Palmerias formalarını giydi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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