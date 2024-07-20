Beşiktaş hazırlık maçına yeni transferleriyle çıkıyor! İşte Kartal'ın ilk 11'i

Slovenya'daki son hazırlık maçında Grazer AK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinin kadroda yer alması dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını bugün saat 19.00'da Grazer AK takımıyla oynayacak.

3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa finaline hazır olarak gitmek isteyen Beşiktaş, Shakhtar Dontesk'e hazırlık maçında kaybetmişti.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Bugün sahadan galip ayrılmak isteyen siyah-beyazlıların yeni transferleri Gabriel Paulista ve Rafa Silva karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

İtalyan forvet Ciro Immobile ise maç kadrosunda yer aldı ancak yıldız oyuncunun sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş'ın yedek kulübesi şu şekilde:

Göktoğ, Emir, Serkan Emrecan, Tayyip Talha, Necip, Onur, Onana, Demir Ege, Salih, Muçi, Immobile, Hasic, Emrecan, Yakup Arda, Arda Berk, Muleka