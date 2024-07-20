Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş hazırlık maçına yeni transferleriyle çıkıyor! İşte Kartal'ın ilk 11'i

Beşiktaş hazırlık maçına yeni transferleriyle çıkıyor! İşte Kartal'ın ilk 11'i

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş hazırlık maçına yeni transferleriyle çıkıyor! İşte Kartal&#039;ın ilk 11&#039;i
Beşiktaş, Slovenya, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Slovenya'daki son hazırlık maçında Grazer AK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinin kadroda yer alması dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını bugün saat 19.00'da Grazer AK takımıyla oynayacak.

3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa finaline hazır olarak gitmek isteyen Beşiktaş, Shakhtar Dontesk'e hazırlık maçında kaybetmişti.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Bugün sahadan galip ayrılmak isteyen siyah-beyazlıların yeni transferleri Gabriel Paulista ve Rafa Silva karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. 

İtalyan forvet Ciro Immobile ise maç kadrosunda yer aldı ancak yıldız oyuncunun sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş'ın yedek kulübesi şu şekilde:

Göktoğ, Emir, Serkan Emrecan, Tayyip Talha, Necip, Onur, Onana, Demir Ege, Salih, Muçi, Immobile, Hasic, Emrecan, Yakup Arda, Arda Berk, Muleka

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
20 Temmuz Cumartesi Esenler ilçesi su kesintisi 20.00'de bitecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mbappe'nin gidişi sonrası PSG'nin hücum planı belli oldu! Transfer bombaları ardı ardına patlayacak - SporMbappe'nin gidişi sonrası PSG'nin hücum planı belli oldu! Transfer bombaları ardı ardına patlayacakRomelu Lukaku adım adım Napoli'ye! Bonservis bedeli belli oldu - SporRomelu Lukaku adım adım Napoli'ye! Bonservis bedeli belli olduMilli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki yarışı zirvede bitirdi - SporToprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki yarışı zirvede bitirdiEURO 2024'e damga vurmuştu! Riccardo Calafiori 42 milyon sterline transfer oldu - SporEURO 2024'e damga vuran Calafiori, İngiliz devine imza attıFenerbahçe'den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi - SporFenerbahçe'den Brezilya çıkartması!Trabzonspor'a Ferrari üzerinden mesaj verdi! Göztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklaması - SporGöztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...