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Beşiktaş, Herta Berlin'in yıldızıyla anlaştı! Reese geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Herta Berlin&#039;in yıldızıyla anlaştı! Reese geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her iki kanatta görev yapabilen, santrfor da oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı. Bundesliga 2 ekibi 7 milyon avro istiyor, pazarlıklarda sona gelindi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transfer çalışmalarına en erken başlayan kulüp olan Beşiktaş’ta sol kanat için favori isim belirlendi. Borussia Dortmund’dan göreve getirilen Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, Almanya’dan potansiyeli yüksek ve skorer isimleri taradı ve Beşiktaş için en uygun isim olarak Fabian Reese’yi seçti.

Beşiktaş, Herta Berlin'in yıldızıyla anlaştı! Reese geliyor - 1. Resim

Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin’in en golcü ismi olan 27 yaşındaki oyuncuyla siyah beyazlılar anlaşmaya vardı. Hertha Berlin’le de anlaşılırsa 3+1 yıllık sözleşme yapılacak ve Reese’ye her sezonda 2,5 milyon avro ödenecek.  

Beşiktaş, Herta Berlin'in yıldızıyla anlaştı! Reese geliyor - 2. Resim

ANLAŞMAYI BEKLİYOR 

Transferin gerçekleşmesi için Hertha Berlin’in inadının kırılması gerekiyor. Alman ekibi bonservis bedeli için 7 milyon avro istiyor. Piyasa değeri 4 milyon avro olan oyuncu için Beşiktaşlı idarecilerin pazarlıkları devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer’in de onay verdiği Reese’nin kariyerine ikinci ligde devam etmek istememesi sebebiyle Hertha Berlin’in çok fazla direnmesi beklenmiyor.

Kulübüyle üç yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Beşiktaş formasını giymek için iki kulübün bir an önce anlaşmasını bekliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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