Beşiktaş'ta Arthur Masuaku belirsizliği! Solskjaer takımda istemiyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yeni kontrata sıcak bakmadığı iddia edilirken, tecrübeli sol bek Avrupa'da takım aramaya başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun şekilde devam eden Beşiktaş, kadro planlamasında önemli gelişmeler yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arthur Masuaku, geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşıyor.

31 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekin, Şubat ayında kontratındaki opsiyon maddesinin devreye girmesine 4 maç kala Başkan Serdal Adalı tarafından yapılan görüşme sonucunda bu madde kaldırılmıştı. Şimdi ise Masuaku'nun sözleşmesi, kalan üç maçın ardından sona erecek.

TAKIMDA İSTEMİYOR

Masuaku, Beşiktaş'ta kalmak için yeni bir kontrat beklerken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in bu duruma sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Sabah'ın haberine göre, Norveçli teknik adamın, sol bek pozisyonuna yeni bir takviye istediği ve Masuaku'nun ayrılma ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Arthur Masuaku, Beşiktaş kariyerinde şimdiye kadar Valerien Ismail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst gibi birçok teknik adamla çalıştı.