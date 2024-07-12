Beşiktaş Immobile'yi resmen duyurdu

Forvet arayışını İtalya'da sürdüren Beşiktaş Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'tan bir süredir gündemde olan Immobile transferi için ilk açıklama geldi. Beşiktaş Lazio ve tecrübeli golcü üle görüşmelerin resmen başladığını duyurdu.

CIRO IMMOBILE İÇİN GÖRÜŞME BAŞLADI

Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maçta, 11 gol ve 1 asist performansı ile göz dolduran Immobile için Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başlanmıştır."

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Öte yandan Immobile'nin bugün İstanbul'a geleceği belirtiliyordu. Uçaktan ilk fotoğraf geldi. Beşiktaş 2. başkanı Hüseyin Yücel ile Immobile, İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Beşiktaş sosyal medya hesabından ikilinin fotoğrafını paylaştı.