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Beşiktaş, istediği sol kanadı Sırbistan'da buldu! Aranan kan Zubairu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, istediği sol kanadı Sırbistan&#039;da buldu! Aranan kan Zubairu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hem hızlı hem golcü hem de çok iyi asist yapan 21 yaşındaki Ganalı oyuncu için satın alma opsiyonlu teklif yapıldı. Partizan’ın cevabı merakla bekleniyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlıların radarına son olarak Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu girdi.

Yönetim, genç oyuncunun performansını yerinde takip etti ve teknik heyetten de onay aldı. Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan’da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Beşiktaş, istediği sol kanadı Sırbistan'da buldu! Aranan kan Zubairu - 1. Resim

ANGUİSSA ARTIK ZOR

Beşiktaş sol kanat için listesindeki Davitashvili’den ise vazgeçti. Küme düşen Saint Etienne, oyuncu için 20 milyon avro bonservis bedeli talep edince transfer rafa kalktı. Öte yandan Beşiktaş’ın ön libero için üç defa teklifte bulunduğu Anguissa transferi zora girdi. Napoli 20 milyon avro istemiş, Beşiktaş 18’e kadar yükseltmişti. Arap yarımadasından 30 milyon avroyu bulan teklifler gelince Beşiktaş ön libero için Esposito’ya odaklandı.

Beşiktaş, istediği sol kanadı Sırbistan'da buldu! Aranan kan Zubairu - 2. Resim

KONTENJAN AÇILIYOR

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, kadrodaki oyunculara da teklifler geliyor. Paulista için Brezilya’dan, Joa Mario için Arabistan’dan, Rashica için ise Avrupa’dan ilgilenen bazı takımlar olduğu öğrenildi. Üç oyuncudan da ciddi bonservis geliri bekleniyor.

SKORER KANAT

Zubairu, geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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