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Beşiktaş, Lecce'den Antonino Gallo'yu kadrosuna katmak istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Lecce&#039;den Antonino Gallo&#039;yu kadrosuna katmak istiyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce forması giyen sol bek Antonino Gallo'yu transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon beklenilen performansı veremeyen Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon için köklü değişikliğe hazırlanıyor. Eksik bölgelere takviye için hazırlık yapan yönetim ekibinde rota İtalya'ya çevrildi. 

Beşiktaş, Lecce'den Antonino Gallo'yu kadrosuna katmak istiyor - 1. Resim

Siyah-beyazlı yönetim Lecce'de geleceği belirsiz olan Antonino Gallo için girişimlere başladı. 25 yaşındaki bek, Lecce'den ayrılmak istediğini Çizme ekibine bildirdiği öğrenildi. 

Beşiktaş, Lecce'den Antonino Gallo'yu kadrosuna katmak istiyor - 2. Resim

Kartal, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, yakın zamanda İtalyan ekibi ile resmi görüşmelere başlayacağı bekleniyor. 

Kariyerinde İtalya dışında farklı bir ülkede forma giymeyen genç oyuncu, Kartal'a imza atması halinde bir ilki yaşayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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