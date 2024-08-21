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Beşiktaş, Lugano maçının kamp kadrosunu açıkladı! Dikkat çeken Muleka, Aboubakar ve Zaynutdinov detayı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu sezona güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında karşılaşacağı Lugano maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov ile ilgili detay dikkat çekti.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi kapsamında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulüp, deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

MULEKA, ABOUBAKAR VE ZAYNUTDİNOV YOK

Kamp kadrosunda Arabistan'a transfer olacağı söylenen Jackson Muleka, kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov yer almadı.

Beşiktaş, Lugano maçının kamp kadrosunu açıkladı! Dikkat çeken Muleka, Aboubakar ve Zaynutdinov detayı - 1. Resim

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunda siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş, Lugano maçının kamp kadrosunu açıkladı! Dikkat çeken Muleka, Aboubakar ve Zaynutdinov detayı - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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