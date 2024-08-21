Beşiktaş, Lugano maçının kamp kadrosunu açıkladı! Dikkat çeken Muleka, Aboubakar ve Zaynutdinov detayı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bu sezona güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında karşılaşacağı Lugano maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov ile ilgili detay dikkat çekti.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi kapsamında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulüp, deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
MULEKA, ABOUBAKAR VE ZAYNUTDİNOV YOK
Kamp kadrosunda Arabistan'a transfer olacağı söylenen Jackson Muleka, kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov yer almadı.
LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunda siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Kaynak: Türkiye Gazetesi