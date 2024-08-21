Beşiktaş, Lugano maçının kamp kadrosunu açıkladı! Dikkat çeken Muleka, Aboubakar ve Zaynutdinov detayı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 15:07 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu sezona güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında karşılaşacağı Lugano maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov ile ilgili detay dikkat çekti.