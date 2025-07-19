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Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde devrede! İranlı yıldız yeşil ışık yaktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde devrede! İranlı yıldız yeşil ışık yaktı
Beşiktaş, Mehdi Taremi, Transfer, İran, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter'den bedelsiz ayrılma ihtimali doğan Mehdi Taremi için Beşiktaş harekete geçti. İranlı golcü, siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gözünü Inter'in yıldızı Mehdi Taremi'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, İranlı golcünün kulübüyle olan 2 yıllık sözleşmesine rağmen bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceğini öğrendi.

Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde devrede! İranlı yıldız yeşil ışık yaktı - 1. Resim

Taremi'nin menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sinyaller alan yönetim, bu gelişme üzerine hızlıca harekete geçti. Daha önce 30 yaş üstü futbolcuları transfer etmeme düşüncesiyle hareket eden Başkan Serdal Adalı'nın, Taremi'nin bonservis bedeli olmadan transfer edilebileceğini öğrenmesiyle bu kararını esnettiği ifade edildi.

Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde devrede! İranlı yıldız yeşil ışık yaktı - 2. Resim

ABRAHAM İLE REKABET EDECEK

Yeni sezonda hücum hattının kilit ismi olarak Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Taremi'yi de transfer ederse forvet bölgesinde önemli bir rekabet oluşturacak.

Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde devrede! İranlı yıldız yeşil ışık yaktı - 3. Resim

TAREMİ BEŞİKTAŞ'A SICAK

Avrupa'da Porto formasıyla büyük tecrübe edinen ve İran Milli Takımı'nın da yıldızı olan 1.85'lik golcü, Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığını iletti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de olumlu rapor vermesiyle temaslar hız kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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