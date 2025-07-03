Beşiktaş, Milot Rashica ile yollarını ayırıyor! Almanya'dan teklif var

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında yer almayan Milot Rashica için gelen Borussia Mönchengladbach teklifini değerlendirmeye aldı.

Yeni sezon öncesi kadroda yapılanmaya giden Beşiktaş, Kosovalı yıldız Milot Rashica ile yolları ayırma kararı aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro planlamasında düşünülmeyen deneyimli kanat oyuncusu için Almanya'dan resmi teklif geldi.

MÖNCHENGLADBACH DEVREDE

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, Rashica'nın transferi için Beşiktaş ile temasa geçti. Oyuncunun teklifi kabul ettiği ve transferin bonservis pazarlıklarına kaldığı bildirildi.

Beşiktaş yönetiminin Rashica için 9 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Kosovalı kanat, 5 gol, 12 asist kaydetti.