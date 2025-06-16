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Beşiktaş, orta saha transferi için İtalya'da gaza bastı! Esposito'ya 10 milyon euro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, orta saha transferi için İtalya&#039;da gaza bastı! Esposito&#039;ya 10 milyon euro
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serie B ekibi Spezia forması giyen orta saha oyuncusu düşünmek için siyah beyazlılardan süre istedi. Esposito, Bologna ve Palermo’nun da transfer listesinde…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Süper Lig’de sezonu kupasız kapatan Beşiktaş, gelecek sezona çok iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına bütün hızıyla sürdürüyor. Kara Kartal’ın bir süredir gündeminde olan Salvatore Esposito için beklenen hareket geldi. Siyah beyazlılar 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon avroluk teklifte bulundu.

Siyah beyazlılar bu teklifle Esposito’yu isteyen Serie A takımları Bologna ve Palermo’nun da önüne geçti. İtalya’da devam etmek isteyen başarılı ön liberonun, Beşiktaş’ın sunduğu teklifle başı döndü ve düşünmek için süre istedi.

Beşiktaş, orta saha transferi için İtalya'da gaza bastı! Esposito'ya 10 milyon euro - 1. Resim

GÖZLER GENEL KURULDA

Öte yandan Beşiktaş’ın transferi gerçekleştirebilmesi için önünde çok kritik bir eşik bulunuyor. Siyah beyazlı yönetim, borçları ödemek ve en önemlisi transferde büyük adımlar atabilmek için gayrimenkul projelerini gerçekleştirmek istiyor. Bunun için de 22 Haziran’da yapılacak genel kurulda üyelerden projeler için yetki istenecek. Bu izin yönetime verildiği takdirde yönetim transferde gaza basacak. Aksi durumda daha çok scout ekibinin bulduğu genç isimlere bakılacak ve gelecek yılların takımının ilk adımları atılmaya başlanacak. 

Beşiktaş, orta saha transferi için İtalya'da gaza bastı! Esposito'ya 10 milyon euro - 2. Resim

GOLCÜ ÖN LİBERO

Spezia’da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Esposito, 7 gol attı ve 10 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon avro olarak gösterilen İtalyan Esposito’nun, Spezia ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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