Beşiktaş, Saliha Şahin'i renklerine bağladı! Kulüpten resmi açıklama geldi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 21:19 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 21:22 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma fiyen Saliha Şahin Beşiktaş Ayos'a transfer oldu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.