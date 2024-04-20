Beşiktaş, Saliha Şahin'i renklerine bağladı! Kulüpten resmi açıklama geldi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma fiyen Saliha Şahin Beşiktaş Ayos'a transfer oldu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Ayos, Saliha Şahin'le sözleşme imzaladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Siyah-beyazlı takımdan "Saliha Şahin Beşiktaş Ayos’ta" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. Saliha Şahin son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma giymişti.Beşiktaş Ayos Saliha Şahin'le sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımdan "Saliha Şahin Beşiktaş Ayos’ta" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Saliha Şahin son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma giymişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi