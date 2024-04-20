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Haberler > Spor > Beşiktaş, Saliha Şahin'i renklerine bağladı! Kulüpten resmi açıklama geldi

Beşiktaş, Saliha Şahin'i renklerine bağladı! Kulüpten resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Saliha Şahin&#039;i renklerine bağladı! Kulüpten resmi açıklama geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma fiyen Saliha Şahin Beşiktaş Ayos'a transfer oldu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Ayos, Saliha Şahin'le sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı takımdan "Saliha Şahin Beşiktaş Ayos’ta" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. Saliha Şahin son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma giymişti.Beşiktaş Ayos Saliha Şahin'le sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımdan "Saliha Şahin Beşiktaş Ayos’ta" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Saliha Şahin’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Saliha Şahin son olarak Polonya takımı Grupa Azoty Chemik Police'de forma giymişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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