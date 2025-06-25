Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta!

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Portekizli futbolcu Tomas Handel için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Yeni sezonda kadrosunu yeniden yapılandırmaya hazırlanan Beşiktaş, orta saha arayışlarına hız verdi.

Siyah-beyazlı ekip, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen 23 yaşındaki Tomas Handel'i gündemine aldı.

Record'un haberine göre, Beşiktaş, Handel'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için ilk teklifini yaptı.

Genç oyununun kulübü, kiralama bedelinin yüksek olmaması halinde kiralama formüle sıcak bakmadığı aktarıldı.

Kulüp, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservisi için 12 milyon euro talep ediyor.

Vitoria Guimaraes, genç orta saha oyuncusunun serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirlemiş durumda.

Tomas Handel, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle 48 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.