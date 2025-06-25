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Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Portekizli futbolcu Tomas Handel için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Yeni sezonda kadrosunu yeniden yapılandırmaya hazırlanan Beşiktaş, orta saha arayışlarına hız verdi.

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Siyah-beyazlı ekip, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen 23 yaşındaki Tomas Handel'i gündemine aldı.

Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta! - 2. Resim

Record'un haberine göre, Beşiktaş, Handel'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için ilk teklifini yaptı.

Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta! - 3. Resim

Genç oyununun kulübü, kiralama bedelinin yüksek olmaması halinde kiralama formüle sıcak bakmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta! - 4. Resim

Kulüp, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservisi için 12 milyon euro talep ediyor.

Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta! - 5. Resim

Vitoria Guimaraes, genç orta saha oyuncusunun serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirlemiş durumda.

Beşiktaş, Tomas Handel için pazarlıkta! - 6. Resim

Tomas Handel, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle 48 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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