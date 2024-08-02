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Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen, Çorluspor 1947'ye transfer oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş ve Galatasaray&#039;ın eski kalecisi Cenk Gönen, Çorluspor 1947&#039;ye transfer oldu

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir dönem Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Cenk Gönen'in yeni adresi TFF 3. Lig oldu. Deneyimli eldiven, Çorluspor 1947'ye imza attı.

Göztepe altyapısında yetişen, Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Denizlispor ve Kayserispor takımlarının formalarını giyen milli kaleci Cenk Gönen, yeni sezonda TFF 3. Lig takımlarından Çorluspor 1947 takımının formasını giyecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen, Çorluspor 1947'ye transfer oldu - 1. Resim

YENİ ADRESİ 3. LİG OLDU

2007 yılında veda ettiği profesyonel liglere 17 yıl aradan sonra dönüş yapan Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947, milli kaleci Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine tecrübeli kaleci Cenk Gönen’in yanı sıra Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş ve yöneticiler katıldılar.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen, Çorluspor 1947'ye transfer oldu - 2. Resim

Teknik Direktörlük görevine tecrübeli isim Özcan Kızıltan'ın getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan Yusuf Gümüş, "Yeni sezon için iddialı ve ses getirecek bir kadro kurmak için yönetim kurulumuzla birlikte hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kalemizi emin ellere teslim etmek için ülkemizin güzide kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giymiş olan milli kaleci Cenk Gönen ile anlaşma imzaladık. Cenk Gönen geçtiğimiz sezon formasını giydiği takımla şampiyonluk sevinci yaşamıştı. İnşallah bir şampiyonluk sevincini de hep beraber yaşayacağız" dedi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen, Çorluspor 1947'ye transfer oldu - 3. Resim

Başkan Yusuf Gümüş, teknik heyetin talebi doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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