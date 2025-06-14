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Beşiktaş yönetiminden ses getirecek transfer! Depay bombası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş yönetiminden ses getirecek transfer! Depay bombası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda Millî Takımı’nın 10 numarası Memphis Depay için görüşmeler başladı. Brezilya’da top koşturan 31 yaşındaki yıldız siyah beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sadece Avrupa’da değil dünyada da büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Brezilya’da Corinthians forması giyen dünyaca ünlü yıldız Memphis Depay’ı kadrosuna katmak istiyor.

Kariyerine PSV Eindhoven’da başlayan ve Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid’de başarıyla top koşturan 31 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş’a büyük güç ve heyecan katacağına inanılıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de bu transfer için oldukça istekli.

Beşiktaş yönetiminden ses getirecek transfer! Depay bombası - 1. Resim

ATİBA DA DEVREDE 

Siyah beyazlı kulüp, Depay için Corinthians’a ilgi yazısı gönderdi. Sözleşmesi gelecek sezon sona erdiği ve Depay’dan gelir elde etmek istediği için Corinthians da satışa sıcak bakıyor.

Avrupa’da yeniden kendisini göstermek isteyen yıldız oyuncu da Beşiktaş’ın ilgisinden memnun. Beşiktaş’ın transferdeki büyük kozlarından biri de Atiba Hutchinson.

Siyah beyazlıların efsane ismi, PSV’de birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşını ikna etmek için devreye girecek. Beşiktaş iki tarafı da ikna ederse Depay, Kartal olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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