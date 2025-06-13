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Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Efthymios Koulouris için girişimler başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan forvet hamlesi! Efthymios Koulouris için girişimler başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda gol yollarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet transferinde rotasını Polonya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Pogon Szczecin forması giyen Efthymios Koulouris için teklif yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Birçok isimle temasta olan siyah-beyazlıların gündemine bu kez Yunan golcü Efthymios Koulouris geldi.

Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Efthymios Koulouris için girişimler başladı - 1. Resim

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş, Polonya ekibi Pogon Szczecin'de forma giyen 29 yaşındaki golcü için 4 milyon euroluk teklif sundu.

Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Efthymios Koulouris için girişimler başladı - 2. Resim

Koulouris ile Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'nın da ilgilendiği ifade edilirken, Pogon Szczecin'in, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus kulübüyle herhangi bir pazarlığa girmeyeceği bildirildi.

Geride kalan sezonda Pogon Szczecin formasıyla 37 maça çıkan Koulouris, 31 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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