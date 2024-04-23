Beşiktaş yönetiminden Ümraniye’ye çıkarma: Bizler inandık, siz de inanın!

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a teknik direktör önerdi! 'Yetkin bir isim, bizimle de çalıştı'

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a teknik direktör önerdi! 'Yetkin bir isim, bizimle de çalıştı'

Asbaşkan Mete Vardar, camia olarak Türkiye Kupası’na odaklandıklarını belirterek, oyunculardan Beşiktaş’a yakışır mücadele istedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Beşiktaş’ta bütün umutlar Türkiye Kupası’na bağlandı. Ankaragücü ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı öncesinde siyah beyazlı yönetim Ümraniye’ye çıkarma yaptı.

SAHADA TOPLANTI

Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel direktörü Samet Aybaba, tesislerde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek takıma Ankaragücü karşısında başarılar diledi.

PRİM YOLDA

Asbaşkan Mete Vardar, oyuncularla antrenman sahasında yaptığı toplantıda, Türkiye Kupası’nın önemine dikkati çekti. Yönetim olarak kupayı kazanmaya odaklandıklarını belirten Vardar, “Camiamızın beklentisi kupayı kaldırmamız. Sizlerden isteğimiz, ligdeki son maçtaki gibi Beşiktaş’a yakışır mücadeleyi göstermenizdir” diye konuştu. Öte yandan siyah beyazlı yönetim, Türkiye Kupası şampiyonluğunun primini Ankaragücü ile oynanacak ilk maç sonrasında belirleyecek.