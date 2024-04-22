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Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a teknik direktör önerdi! 'Yetkin bir isim, bizimle de çalıştı'

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Spor Haberleri

Rıza Çalımbay, yeni sezon için teknik direktör arayan Beşiktaş'a önerilerde bulundu. Bu sezon siyah-beyazlılarda geçirdiği kısa dönemi de değerlendiren Çalımbay, Samet Aybaba'yı eleştirdi.

Bu sezon Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörlerden olan Rıza Çalımbay, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'a konuşan Çalımbay, futbol direktörü olarak görev yapan Samet Aybaba'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde "İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var." sözlerini eleşriren tecrübeli hoca şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a teknik direktör önerdi! 'Yetkin bir isim, bizimle de çalıştı' - 1. Resim

RIZA ÇALIMBAY'DAN HOCA ÖNERİSİ

Beşiktaş'ın her zaman şampiyonluk hedeflemesi gerektiğini belirten Çalımbay, "Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir" görüşlerini dile getirdi.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a teknik direktör önerdi! 'Yetkin bir isim, bizimle de çalıştı' - 2. Resim

RIZA ÇALIMBAY: MUSTAFA HEKİMOĞLU ŞANS BULMALI

Beşiktaş'ın başındayken Semih Kılıçsoy'a şans verdiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Her an oyunun kaderini değiştirebilecek bir futbolcu. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Şu anda milli takıma çok faydalı olabilir. 16 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu da şans bulmalı. Özellikli bir santrfor. Serdar Topraktepe onu çok iyi tanıyor. Şans bulursa çok iyi futbolcu olur." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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