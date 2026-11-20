Konyaspor, Galatasaray ve Hapoel maçlarında alınacak sonuçlar siyah beyazlıların transfer planlamasını yeniden şekillendirecek.

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Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş zorlu bir periyoda giriyor. Süper Lig’de zirvenin altı puan uzağında bulunan siyah beyazlıları önümüzdeki iki haftada birbirinden kritik üç karşılaşma bekliyor. Ligde önce Konyaspor, ardından lider Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, Avrupa’da ise Batum’da Hapoel Beer Sheva karşısına çıkacak. Alınacak sonuçlar ligdeki ve Avrupa’daki hedeflerin yanı sıra yapılacak transferleri de netleştirecek.

ÜÇ TAKVİYE BEKLENİYOR

Transfer planlamasında önemli rol oynayacak olan bu üç maçta alınacak sonuçlar merakla bekleniyor. Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve Sportif Direktör Zeki Önder Özen’in geçtiğimiz günlerde yaptığı transfer toplantısında sağ kanat, orta saha ve stoper bölgesine takviye yapılması gerektiği belirlenmişti. Takımın performansı, kadronun ihtiyaçları ve sezonun geri kalanına ilişkin hedefler doğrultusunda atılacak adımlar üç maçta alınacak sonuçlara göre yeniden değerlendirilecek.

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TROSSARD’A UYARI

Beşiktaş, evindeki Galatasaray derbisi öncesinde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano, sarı kart sınırında bulunan Leandro Trossard’ı Konyaspor maçında dikkatli olması konusunda uyardı. Belçikalı yıldız kart görürse derbiyi kaçıracak.

KONYA MESAİSİ

Deplasmanda pazar günü Konyaspor’la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Akademi Takımı ile antrenman maçı yapıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapılacak idmanla devam edecek.

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